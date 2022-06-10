برلين تعلن التعاون مع باريس بشأن آلية تضامن في سياسة اللاجئين الأوروبية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن ألمانيا ستشارك في آلية تضامن محتملة لدعم دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط ​​في التعامل مع طالبي اللجوء.

وقالت فيزر اليوم الجمعة قبل اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج عندما سُئلت عن عدد اللاجئين الذين ستكون ألمانيا على استعداد لاستقبالهم لتخفيف الأعباء عن البلدان المطلة عن البحر المتوسط، إن برلين وباريس ستمضيان قدما معا في هذا الأمر. ولم تذكر رقما محددا.

ويجري الوزراء محادثات، من بين أمور أخرى، حول آلية تضامن جديدة يمكن أن تخفف أعباء استقبال المهاجرين عن اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.

ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة طواعية في الآلية، والتعهد للدول الخمس بالمساعدة في التعامل مع أولئك الذين يسعون إلى الحماية ويصلون إلى تلك الدول عن متن قوارب. ويمكن أن يكون هذا الدعم في صورة استقبال طالبي اللجوء من هذه البلدان أو تقديم الدعم المالي لها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيكون هناك اتفاق بالفعل حول هذه الآلية. وقبل الاجتماع، قدرت فيزر أنه يمكن مشاركة عشرة إلى 12 دولة فيها. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت هذه البلدان ستستقبل لاجئين أم ستقدم المساعدة بطرق أخرى.