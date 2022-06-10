 الرئيس التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:26 م

تابع رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرر في يوم 25 يوليو المقبل، حتى يقام في أفضل الظروف.

وأكد الرئيس التونسي خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودون رمضان، أهمية توفير أفضل الظروف حتى يتمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بحُرية بعيدا عن أي ضغط وبعيدا عن أي تمويل مشبوه.

وتطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس، ومتابعة انطلاق موسم الحصاد وامتحان البكالوريا "الثانوية العامة" وملفات أخرى تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة إيجاد الحلول لها.

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