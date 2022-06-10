رئيس شعبة صيادلة غرفة بني سويف: سلاسل الصيدليات في السنوات الأخيرة مشروع وهمي

قال الدكتور أحمد عبدالله رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببني سويف إن قانون نقابة الصيادلة يجرم سلاسل الصيدليات ويحاربها منذ سنوات ولا يسمح للصيدلي سوي بامتلاك صيدليتين وله حق الإدارة لاحداهما، مطالبا مجلس النواب بتعديل التشريع الخاص بشركات الاستثمار وتقليل صلاحياتها في إدارة الصيدليات حيث أصبحت سلاسل الصيدليات في السنوات الأربع الأخيرة مشروعا وهميا.

وحذر أحمد عبدالله الصيادلة من الإنجراف خلف المغريات المادية لاصحاب سلاسل الصيدليات والموافقة علي تأجير الصيدليات لهم، ما يجعل الصيادلة يقعون فريسة سهله لهؤلاء ويتعرضون لخسائر مادية كبيرة، ضاربا المثل بماحدث مع إحدى سلاسل الصيدليات التى أعلنت إفلاسها مؤخرا.

وأوضح أحمد عبدالله أن سلاسل الصيدليات التى ظهرت في الأربع سنوات الأخيرة ماهي إلا مشروعا وهميا لا يمتلك أصحابه رأس مال حقيقي ولكنهم يديرونه برأس مال شركات الأدوية وهدفهم الرئيسي إضافة فروع الصيدليات لسجل الشركة الرئيسي ما يسهل لهم أخد قروض من البنوك بضمان هذه الصيدليات، ناصحا زملاءه الصيادلة بعدم تأجير صيدلياتهم لأصحاب السلاسل حفاظا علي أموالهم.