 خالد بيومي: يجب ترحيل المسئولين عن الكرة وجهاز المنتخب بعد خسارة إثيوبيا - بوابة الشروق
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خالد بيومي: يجب ترحيل المسئولين عن الكرة وجهاز المنتخب بعد خسارة إثيوبيا

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:04 ص

شن خالد بيومي، الناقد الرياضي، هجوما حادا على اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، بعد خسارة الفراعنة، مساء أمس، أمام إثوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وقدم المنتخب واحدة من أسوء، مبارياته خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، أمام إثيوبيا، في المباراة التي أقيمت بـ مالاوي، بالجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الرابع بجمع 3 نقاط مثل باق الفرق الثلاثة.

وكتب بيومي في تغريدة له على حسابه الشخصي، على "تويتر": "ترحيل كل مسؤولي كرة القدم والرياضة الحاليين.. تصفية كل لاعبي المنتخب وتصعيد المنتخب الأوليمبي، وتخفيض عقود لاعبي الأندية المصرية الي خمسة مليون في الموسم مهما كان اسمه لانهم لا يستحقوا.. وترحيل الجهاز الفني.. مصر أكبر منكم جميعًا".

ويستعد المنتخب، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في مباراة دولية ودية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، والتي ستقام على ملعب سيول.


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