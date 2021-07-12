قال مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالبنك المركزي البيروفى أدريان أرماس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن البنك يرى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الثاني لهذا العام بنحو 5ر3%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

ونقلت بلومبرج عن أرماس قوله إن عودة الأطفال إلى المدارس بعد أكثر من عامين من تفشي جائحة فيروس كورونا سيكون لها آثار على الاقتصاد الكلي وستساعد الاقتصاد على التعافي.

كما أشار أرماس إلى أن عودة النساء إلى سوق العمل ستعزز دخل الأسرة.

وأوضح المسؤول المالي أن البنك المركزي لم يشهد مخاطر الركود التضخمي وأن الاستهلاك في القطاع الخاص تحسن بشكل كبير في شهر مايو الماضي.

كما قال أرماس إن التوظيف الرسمي ارتفع بنسبة 4ر9٪ في أبريل على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.