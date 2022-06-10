كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن إجمالي المشروعات التي نفذتها الدولة من خلال برنامج «مشروعك» حتى الآن، والتي بلغت أكثر من 195,6 ألف مشروع بقروض 23,8 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,5 مليون فرصة عمل من خلال برنامج «مشروعك»، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.



وأضاف قاسم، في اتصال هاتفي لبرنامج «خط أحمر» على فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن الهدف من دعم القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتشجيع فكر عمل القطاع الخاص، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.



وتابع أنه تم تنفيذ 3846 مشروعا خلال مايو الماضي، بقروض تجاوزت 793 مليون جنيه، والتي ساهمت في توفير أكثر من 15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.



وأكد أن الوزارة تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.