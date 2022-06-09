لغة الأرقام تكتب نكسة تاريخية للمنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا

كتب منتخب مصر سلسلة من الأرقام السلبية بعد الهزيمة من إثيوبيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب بينجو، ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها منتخبنا تحت قيادة إيهاب جلال، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق، بعدما فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وأصبح ترتيب منتخبنا في المركز الأخير بالمجموعة التي يتصدرها منتخب إثيوبيا برصيد 3 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد مالاوي في المركز الثاني وغينيا في المركز الثالث.

ولعل أبرز الأرقام السلبية التي حققها الفراعنة اليوم:

المنتخب لم يتأخر بفارق هدفين في الشوط الأول منذ مباراة أنجولا التي في تصفيات كأس العالم التي أقيمت يوم 12 نوفمبر الماضي.

كما لم يهزم بفارق هدفين منذ منذ مواجهة روسيا في كأس العالم والتي أقيمت يوم 19 يونيو 2018.

الخسارة أمام إثيوبيا لأول مرة منذ عام 1989 والتي كانت في تصفيات أمم إفريقيا.

أصبح إيهاب جلال أسرع مدرب يتلقى الهزيمة الأولى مع منتخب مصر في مباراته الثانية، بعد مرور 4 مدربين «هيكتور كوبر وخافيير أجيري وهيكتور كوبر وكارلوس كيروش»، منذ فترة تولي شوقي غريب في عام 2014 والذي تلقى الخسارة في مباراته الأولى مع الفراعنة.