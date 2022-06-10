سفير روسي: روسيا والصين بنيا نموذجا فريدا للعلاقات بين البلدين

صرح السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف، اليوم الجمعة، في حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم روسيا في بكين، بأن زعيمي روسيا والصين تمكنا من خلق نموذج فريد للعلاقات بين البلدين.

وقال دينيسوف، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إن الاتحاد الروسي، على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، يتعامل مع التحديات الخارجية ونحن منفتحون على الحوار مع جميع الشركاء على أساس الحقوق المتساوية والاحترام المتبادل، مع مراعاة مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة.

وأشار دينيسوف إلى أنه "على الرغم من تأثير وباء كورونا، يستمر الحوار السياسي الثنائي والتعاون العملي في التطور بنشاط"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة للصين في فبراير الماضي.

وشدد على أن "التفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية أصبح أقرب في الوقت الحالي".

وختم قائلا إن "حسن الجوار والصداقة والتعاون هدفنا وقوتنا".