تراجع أسعار الغاز الأوروبي بعد تلاشي شبح المخاوف من توقف الإمدادات القوية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعاً اليوم الجمعة، حيث ساعدت مستويات التخزين القوية على تعويض المخاوف من نقص العرض التي تفاقمت بسبب توقف محطة رئيسية لتسييل الغاز في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت بلومبرج إن العقود الآجلة القياسية في مركز الغاز الرئيسي في أمستردام سجلت تذبذبا بين الخسائر والمكاسب اليوم الجمعة، حيث اتجهت إلى الانخفاض للأسبوع الخامس.



ووفقا لمحللين في شركة انسبايرد إنرجي فإنه يمكن أن تساعد عمليات الحقن القوية لتخزين الغاز هذا العام في الحد من ارتفاع الأسعار.



وكشفت البيانات التي أعلنتها هيئة جاز إنفراستركتشر يوروب



وذكرت أن مرافق التخزين الأرضية في أوروبا أصبحت ممتلئة بنسبة 51٪ تقريبا اعتبارا من 8 يونيو الجاري، حيث عمليات إعادة التعبئة بشكل نشط في الأسابيع الأخيرة، مما جعل مستوى التخزين أقرب إلى المعدلات التاريخية.