النواب اللبناني ينتهي من انتخابات أعضاء اللجان النيابية ويبدأ في اختيار رؤسائها

انتهى مجلس النواب اللبناني، في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، من انتخاب أعضاء اللجان النيابية البالغ عددها 16 لجنة، حيث انتخب المجلس اليوم أعضاء لجنة الصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، ثم بدأ المجلس في إجراء انتخابات رؤساء اللجان ومقرريها.

وكان المجلس قد انتخب في جلسة صباحية، يوم الثلاثاء الماضي، أعضاء لجنتي الإدارة والعدل (17 عضوًا) والمال والموازنة (17 عضوًا)، وتم التوافق على خمس لجان فازت بالتزكية وهي الخارجية والمغتربين (17 عضوًا) والاعلام والاتصالات (12 عضوًا) والشباب والرياضة (12 عضوًا) والمرأة والطفل (12 عضوًا) وحقوق الانسان (12 عضوًا).

وفي الجلسة المسائية، تم انتخاب أعضاء لجان الاقتصاد والتجارة والصناعة (17 عضوًا) والأشغال والنقل والطاقة (17 عضوًا) والدفاع الوطني والداخلية والبلديات (17 عضوًا).

كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء لجان المهجرين (12) وتكنولوجيا المعلومات (9 أعضاء) والزراعة والسياحة (12 عضوًا) والبيئة (12 عضوًا) بالتزكية.