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تبون يؤكد حرصه على مواصلة مسيرة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع تونس

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:11 م

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، حرصه على "مواصلة مسيرة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون" مع تونس.

وقالت الخارجية الجزائرية في تغريدة في حسابها على "تويتر"، إن الوزير رمطان لعمامرة، استقبل اليوم الجمعة من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، وسلّمه رسالة خطية من أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأبلغه " تحياته وتمنياته بدوام الاستقرار واطراد النمو للشقيقة تونس".

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن لعمامرة، أكد للرئيس سعيد، حرص الرئيس تبون، على " مواصلة مسيرة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون" تونس.

ويأتي هذا، بعد التأويلات والتساؤلات التي أثارتها تصريحات للرئيس تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، نهاية الشهر الماضي، وحديثه عن " المأزق" و"الطريق الديمقراطي" خلال حديثه عن الوضع في تونس.

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