 وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا قمح يكفي لشهرين ونواجه أزمات استغلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا قمح يكفي لشهرين ونواجه أزمات استغلال

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:29 م

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن القمح متوفر في البلاد بما يكفي لمدة شهرين، محذرا ممن وصفهم بتجار الأزمات بلبنان لاستغلال الظروف الصعبة في البلاد لتضاعف من تداعيات أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

واعتبر أن "الشكوى من عدم توافر القمح والدقيق والخبز في البلاد تعد أزمات استغلال للمال العام"، على حد وصفه.

وأشار الوزير اللبناني- في تصريح، اليوم- إلى أن الدولة ما زالت تدعم القمح بنسبة 100%، موضحا أن هناك احتكارا للدقيق عند أغلب التجار الذين يستغلون هذه الظروف، مشددا على ضرورة محاربة الاحتكار وسرقة المال العام، مشددا على أن لبنان به حاليا 46 ألف طن من القمح المدعوم، ومع ذلك لا يتوافر في الأسواق.

وأضاف إن إنتاج الخبز العربي يحتاج إلى 36 ألف طن شهريا من القمح، مؤكدا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص كي يطعم الشعب اللبناني لا ليخزن القمح لديه أو ليحتكره أو يهربه من الباب الخلفي.


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