توريد 619 ألف طن من الأقماح في موسم الحصاد بالشرقية

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، عملها في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الجمعة، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 1062 طن و457 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 618 ألف و540 طن و254 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 619 ألف و602 طن و711 كيلو قمح.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و 222 فدان.