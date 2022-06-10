 ليبرون جيمس يرغب في شراء فريق بلاس فيجاس - بوابة الشروق
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ليبرون جيمس يرغب في شراء فريق بلاس فيجاس

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 12:36 م

أبدى نجم كرة السلة ليبرون جيمس رغبته في امتلاك فريق في لاس فيجاس يخوض المنافسة ضمن فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتحوم التكهنات حول إمكانية التوسع في الدوري في المواسم المقبلة بزيادة عدد الفرق المنافسة من 30 إلى 32 فريقا، وتشير التوقعات بشكل كبير إلى انضمام فريقين من سياتل وفيجاس.

وقال ليبرون جيمس خلال برنامج "ذا شوب" في حلقة تذاع اليوم الجمعة "أرغب في امتلاك فريق. أريد شراء فريق، بالتأكيد."

وأضاف :"أفضل أن أمتلك فريقا قبل أن أتحدث. أريد امتلاك فريق في فيجاس."

ويتطلع ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز إلى اتباع خطى النجم الآخر مايكل جوردان الذي يمتلك فريق تشارلوت هورنتس.


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