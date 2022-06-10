ارتفاع العائد على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى له منذ 2014

واصلت السندات الإيطالية تراجعها، ليرتفع العائد على السندات السيادية العشرية لإيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ 2014 تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات العشرية الإيطالية ارتفع اليوم بمقدار 12 نقطة أساس إلى 72ر3% ليزيد عن مستواه يوم 18 أكتوبر 2018 عندما سجل 69ر3%.

يأتي ذلك في حين ارتفع العائد على السندات العشرية الألمانية وهي السندات القياسية لأسواق المال الأوروبية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 47ر1% ليقترب من 5ر1% وهو حاجز نفسي بالنسبة للأسواق.

وارتفع الفارق في العائد بين السندات الإيطالية والألمانية اليوم بمقدار 8 نقاط أساس تقريبا إلى 225 نقطة أساس.

في الوقت نفسه ارتفع العائد على السندات الإيطالية ذات العامين بمقدار 25 نقطة أساس إلى 66ر1%، في حين ارتفع العائد على السندات الألمانية ذات العامين بمقدار 11 نقطة أساس إلى 95ر0% اليوم.