الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

يحث وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم الجمعة، مع مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوتا أوربيلاينين سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - سياسات التنمية والأولويات والبرامج ذات الصلة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وصفقة أوروبا الخضراء، والانتعاش العالمي والمبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كيفية مساعدة المناطق والدول ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دول القرن الأفريقي.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في أفريقيا والقضايا الهامة في القارة، خصوصا في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتحول الرقمي والطاقة.

من جانبها، أشادت مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة، مؤكدة أهمية العمل المشترك في العمل الإنساني، وفي قطاع الصناعة بالدول الأفريقية.