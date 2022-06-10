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معيط ينعي عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق


نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:22 م

نعى محمد معيط وزير المالية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، الذى وافته المنية، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء ستظل تشهد بتفانيه فى العمل لخدمة الوطن.

أكد الوزير، أن الفقيد الراحل كانت له إسهامات وطنية مضيئة، جسَّدت خبرات عميقة، وحرصًا على النهوض بالصناعة الوطنية، وتعميق الإنتاج المحلى؛ إيمانًا بأنها قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الفقيد الراحل يعد أول من أسهم فى إعلاء سمعة المنتج المصرى بالخارج، وتصدير الأتوبيسات المصرية إلى إنجلترا، حيث كان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ٦ سنوات، إضافة إلى جهوده الملموسة فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية بعد انتخابه عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وجهوده أيضًا فى تعزيز الصادرات سواءً خلال توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، أو الأمانة العامة للمجلس التصديرى للسلع الهندسية.
تقدم الوزير، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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