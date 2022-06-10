رئيس جامعة العريش يؤكد دعم المشاريع الطلابية وتطبيقها على أرض الواقع

أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش حرصه على تقديم كل الدعم والمساندة لمشروعات تخرج الطلاب من أجل خروجها للنور وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشاريع الطلابية تقدم أفكار جديدة تعكس آمال وطموحات وأحلام الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة بهم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتورة تغريد علي بدوي مدرس الخضر بكلية العلوم الزراعية البيئية، في مكتبه اليوم /الخميس/ ، في حضور الطالبة نورهان محمد الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الإنتاج النباتي بالكلية.

وذكر المركز الإعلامي للجامعة -في بيان- أن اللقاء تناول عرض فكرة مشروع إنتاج شتلات الكوسة باستخدام بيئات زراعية مختلفة تحت الصوب البلاستيكية، حيث تمثل هذه البيئات بدائل ذات قيمة اقتصادية عالية بالإضافة إلى أنها أعطت أعلى نسبة وسرعة إنبات، بجانب منحها أعلى صفات نمو خضري من حيث المساحة الورقية وارتفاع النبات والوزن الطازج والجاف لنبات الكوسة.