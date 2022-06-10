رئيس وزراء اليونان: على الاتحاد الأووربي دمج دول غرب البلقان في الاتحاد

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعرض اندماج جميع الدول الست غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2033 فيما وصفه بأنه "خطوة جريئة ولكنها ضرورية".

وأضاف ميتسوتاكيس، في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، إن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أعطت إحساسًا جديدًا بالحاجة الملحة إلى ربط الجبل الأسود وصربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة وكوسوفو بشكل أقرب إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وذلك جزئيًا لمواجهة النفوذ الروسي والصيني المتزايد في المنطقة ويمكن أن يستلزم الارتباط عضوية كاملة أو شكلا آخر.

وأضاف ميتسوتاكيس أن الاتحاد الأوروبي، يحتاج إلى إثبات أنه عندما "يضع رؤية، يكون لديه النية والقدرة على المتابعة".

وأوضح أن رؤية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للمنطقة أصبحت "ضبابية وتتلاشى في أعين المواطنين المحبطين والمصابين بخيبة الأمل"، حيث توقف توسع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والحوكمة والهجرة.

ومن المقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في 23 يونيو.

وقال ميتسوتاكيس: "رسالتي اليوم واضحة: وفقًا للمعايير المحددة، دعونا نعرض دمج جميع دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2033 - جدول زمني طموح ولكنه قابل للتحقيق. لقد طال انتظار هذا الأمر".

وتابع قائلا إنه "يجب أن تكون الخطوة الأولى اتخاذ قرار بعد أسبوعين في بروكسل لفتح الطريق أمام مقدونيا وألبانيا".