وزير خارجية إيران يستنكر بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا ومطارها الدولي

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أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد مساء اليوم الجمعة، هجمات إسرائيل على منشآت البنية التحتية السورية ومنها المطارات والموانئ وسائر المراكز المهمة والحيوية فيها.

وقال عبد اللهيان إن استمرار تلك الهجمات "لا يعد فقط انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية بل يناقض أيضا جميع القوانين الدولية والاعراف والمبادئ الانسانية"، وفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "تقف على الدوام الى جانب الحكومة والشعب السوري وستظل كذلك".

كما وصف "الصمت غير المقبول من قبل الدول والمجتمع العالمي والمحافل والأوساط الاقليمية والدولية تجاه هذه الاعتداءات بأنه يبعث على الأسف والخزي".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري "عن التقدير للمواقف الإيرانية إلى جانب سوريا"، وفقا لـ "إرنا".

وأكد المقداد أن سوريا "ستدافع بكل الوسائل المشروعة عن حقها في صد الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة ومتابعة حربها على الإرهاب وتحرير سورية من كل الإرهابيين والقوات الأجنبية غير المشروعة التي تدعمهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل السورية أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة عبر تطبيق تليجرام أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ويقع المطار جنوبي العاصمة السورية دمشق.