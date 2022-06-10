نقدر إخلاءات السبيل التى تمت خلال الأيام الماضية.. وندعو لتهيئة الأجواء لخلق الثقة فى وجود انفتاح سياسى



قال رئيس حزب الدستور السابق خالد داود: إن الحوار الوطنى المرتقب والذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، فرصة جيدة؛ لأنه للمرة الأولى سيتم إجراء حوار صريح بشأن رؤيتنا لمصر، مشيرا فى الوقت ذاته «لم نضع شروطا من أجل الحوار؛ لكننا ندعو إلى تهيئة الأجواء لخلق الثقة فى وجود انفتاح سياسى، وإطلاق سراح سجناء الرأى بمعدلات أكبر وأسرع».

وشدد «داود» فى تصريحات لـ«الشروق» على أهمية إخلاء سبيل جميع المحبوسين بسبب قضايا الرأى، وخلق مناخ لا يشعر فيه المواطن بالخوف من التعبير عن أنفسهم، والعمل على إعادة الثقة بأن هناك حياة حزبية ستعود لمصر من جديد.

وأشار إلى أنه «ما يمكن الاتفاق عليه هو إجراء الإصلاحات السياسية؛ مثل مراجعة قوانين الانتخابات، ومراجعة قانون الحبس الاحتياطى، ومنح مزيد من الحريات لوسائل الإعلام، وهذا ما بدأنا نراه مؤخرا، بظهور قيادات أحزاب المعارضة فى وسائل الإعلام».

ولفت إلى أن هناك مؤشرات لجدية الحوار الوطنى المرتقب، بينها أن الدعوة انطلقت من الرئيس السيسى نفسه وهذا يمنحنا ثقة كبيرة، وطريقة الاستقبال التى تعاملنا بها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بجانب لقائنا لكبار المسئولين فى الدولة عقب ذلك، وتلقينا رسائل مطمئنة جدا، علاوة على إطلاق سراح مجموعة من السجناء.

وأكمل: «نحن نقدر إخلاءات السبيل التى تمت خلال الأيام الماضية، لكن نريد المزيد وبمعدلات أكبر، ومعيار محدد التعامل مع مأساة الحبس الاحتياطى».

وشدد فى هذا الصدد، على أنهم لا يضعون شروطا من أجل الحوار لكنهم يتحدثون عن تهيئة الأجواء للحوار عن طريق إطلاق سراح سجناء الرأى بمعدلات أكبر وأسرع.

ورأى «داود» أن اتخاذ تلك الخطوات تخلق الثقة فى وجود انفتاح سياسى بمصر تأخر كثيرا، لافتا إلى ضرورة تعديل انتخابات قوانين الانتخابات حتى يمكننا المنافسة وأن يكون هناك انفتاحا فى وسائل الإعلام، وفتح المجال العام.

وأضاف: نحن نعمل لمصلحة مصر كمعارضة وطنية، والمهم أن تلتقى الرؤى والتخلى عن مخاوف البعض أن أى معارضة تخدم الإخوان، وإفساح المجال لأحزاب المعارضة، التى تعمل فى إطار الدستور والقانون.

وشدد على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسيكون أيضا من المعالم المؤكدة نحو الإصلاح السياسى.

فى سياق أخر، قال «داود» المرشح لرئاسة حزب الدستور فى الانتخابات المقرر إجراؤها 22 يوليو المقبل، أن أبرز أولوياته حال فوزه هى العمل على إعادة بناء الحزب.

وأضاف داوود، أنهم سيبحثون كيفية الاستفادة من حالة الحراك التى خلقتها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى من أجل إعادة تمكين الحزب لطرح رؤيته وبرامجه والمشاركة فى الحياة السياسية بشكل فاعل، فى إطار الاحتفاظ بهوية حزب الدستور المستقلة كأحد الأحزاب الناشئة عقب ثورة 25 يناير وشعاره الرسمى عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، وهى أهداف الحزب ونحن متمسكون بها.

وتابع: سأعمل حال فوزى على إعادة هيكلة الحزب وفتح مقرات جديدة له بعدة محافظات، والعمل على تقديم الأفكار والمقترحات الخاصة بالحزب، فى مجالات متعددة مثل التعليم والعدالة الإجتماعية والصحة والقضايا الخاصة بالمرأة، ولدينا مشروع «مستقبل مصر» أعده الحزب منذ نحو أكثر من 6 سنوات سنعمل على تجديده وتحديثه، لأنه يشكل أساس لرؤية الحزب فى مختلف القضايا سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الصحة أو التعليم.

وكان حزب الدستور قد أعلن قوائم المرشحين المبدئية على منصب رئيس الحزب، وهم خالد داوود المرشح على قائمة «بنبنى لبكرة»، وجميلة إسماعيل المرشحة على قائمة «التئام ــ بنـــاء ــ تجديــــــد»، وحسناء حلمى أبوزيد المرشحة على قائمة شباب الدستور.

وبحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للحزب، فإنه من المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون والتظلمات.