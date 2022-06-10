بنك إندونيسيا المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 4%

يتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي الإندونيسي رأيهم ارتفاع معدل التضخم في إندونيسيا خلال الشهر الحالي إلى 05ر4% سنويا وهو ما يتجاوز قليلا الحد الأقصى المستهدف بالنسبة للبنك.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان البنك القول إنه يتوقع وصول معدل التضخم الشهري خلال يونيو، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الدجاج والبيض ونبات لفلفل الحار والكراث والطماطم.



يذكر أن بنك إندونيسيا المركزي يستهدف أن يكون معدل التضخم خلال العام الحالي بين 2 و4% سنويا.



يأتي ذلك فيما سجلت إندونيسيا صافي تدفقات مالية من الخرج خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الحالي ما يعادل 520 مليار روبية، حيث بلغ صافي مبيعات السندات الحكومية 3ر8 تريليون روبية وصافي مشتريات الأسهم 17ر2 تريليون روبية.



وسجلت سوق السندات الحكومية خروج أموال أجنبية بقيمة 56ر84 تريليون روبية منذ بداية العام الحالي وحتى أمس، في حين سجلت سوق السندات صافي تدفقات من الخارج بقيمة 64ر68 تريليون روبية خلال الفترة نفسها.