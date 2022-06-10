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مسرحية ليلة القتلة تبدأ موسمها الأول على مسرح الطليعة


نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:22 ص

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عروض الموسم الأول لمسرحية "ليلة القتلة" مساء أمس الخميس، بمسرح الطليعة، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين والمهتمين بابو الفنون.

العرض المسرحي الجديد من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، برؤية إخراجية للفنان صبحي يوسف، وترجمة فتحي العشري، وأشعار عوض بدوي، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وديكور وأزياء سماح نبيل، وتصميم إضاءة ابراهيم الفرن.

يشارك في تمثيل أدوار "ليلة القتلة" الفنانين (نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، وشيماء يسري).

"ليلة القتلة" كتبها خوزيه تريانا عام ١٩٦٥، قدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام ١٩٧٩ على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت "قاعة ٧٩ "، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضه.

تستمر عرض المسرحية في قاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة، يوميا ما عدا الثلاثاء ولمدة أسبوعين.

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