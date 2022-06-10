انطلاق أعمال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا بمشاركة روسيا

انطلقت اليوم الجمعة، في العاصمة الأرمينية يريفان، أعمال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويرأس الاجتماع وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، وبحضور الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس.

وذكرت قناة"آر تي عربية" الروسية اليوم أنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء (روسيا، وأرمينيا، وقرغيزستان، وكازاخستان، وبيلاروس، وطاجيكستان) الوضع الأمني الدولي والإقليمي، وأثر ذلك على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن المشاركين في الاجتماع سيبحثون نتائج التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويناقشون تعزيز التعاون.

وتأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي التي تم توقيعها في 15 آيار/مايو 1992.

وتعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة أمنية دولية أعضاؤها الحاليون هم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

ومثلت معاهدة الأمن الجماعي أول محاولة لإنشاء نظام للأمن الجماعي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولم تنص المعاهدة على تشكيل كتلة عسكرية، لكن تضمن آلية العمل المنسق من أجل ضمان الأمن الجماعي وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

ويأتي عقد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الوقت الذى تواصل فيه روسيا ما تطلق عليه العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، والذى تسبب فى فرض عقوبات عليها من جانب الدول الغربية والولايات المتحدة، وعدد آخر من الدول المؤيدة لهم.