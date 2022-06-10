 الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة وصفر وفيات بكورونا - بوابة الشروق
الجمعة 10 يونيو 2022 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة وصفر وفيات بكورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:13 م

أعلنت الجزائر، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 256 ألفا و925 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و435 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت الصحة الجزائرية، مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية، قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك