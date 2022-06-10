مقتل 3 مسنين في نزاع على أرض بألمانيا

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عثر على ثلاثة قتلى في عقارات سكنية متجاورة في بلدة بينينبوتل بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة مساء اليوم الجمعة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك مشاجرة دامية بين الجيران.

والقتلى كما قالت الشرطة هم مالك عقار يبلغ من العمر 85 عاما، وصاحب العقار المجاور وعمره 62 عاما، وزوجته البالغة 61 عاما.

وأضافت أن سكان المنطقة السكنية في حي بارجدورف، بدائرة أولتسن سمعوا عند المساء عدة طلقات نارية وصراخا عند الظهر فأبلغوا الشرطة.

وقام عدد كبير من أفراد الشرطة بتطويق المنطقة على نطاق واسع واكتشفوا شخصا متوفيا.

وأضافت الشرطة أنه بالتعاون مع القوات الخاصة من شرطة هامبورج وفرقة العمليات الخاصة في هانوفر تم تأمين باقي الممتلكات ودخول المبنى السكني.

كان بين المتنازعين الشخص البالغ 85 عاما والمصرح له بالصيد وسمح له بامتلاك العديد من الأسلحة النارية، ولذلك تعامل أفراد الشرطة مع الواقعة بحذر شديد.

وخلال العملية تم العثور على القتيلين الآخرين، وقالت الشرطة أن التحقيقات ما تزال جارية.