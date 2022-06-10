هاميلتون يحصل على الجنسية الشرفية من البرازيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات سيارات فورمولا-1 إنه "عاجز عن الحديث" إثر منحه الجنسية الشرفية من البرازيل التي تشكل "واحدة من الأماكن المفضلة بالنسبة له في العالم".

وعبر هاميلتون عن سعادته عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام" بعد أن تلقى الجنسية الشرفية.

وكثيرا ما أبدى هاميلتون إعجابه بأسطورة البرازيل في سباقات فورمولا-1 آيرتون سينا، كما حسم السائق البريطاني أول ألقابه السبعة في بطولة العالم عبر سباق البرازيل في ساو باولو عام 2008 .

وبعد الفوز بسباق فورمولا-1 البرازيلي على مضمار إنترلاجوس في الموسم الماضي، احتفل هاميلتون حاملا العلم البرازيلي على منصة التتويج وقد اقترح أندري فيجيريدو عضو الكونجرس البرازيلي منحه الجنسية الشرفية.

وقال هاميلتون أمس الخميس :"شكرا للبرازيل، أنا أعشقك، ولا أطيق انتظار رؤيتك مجددا".