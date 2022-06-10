تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة، جهودها لكشف ملابسات قيام مجهول بسرقة 170 ألف جنيه من داخل نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت قيام شخص مجهول بالدخول إلى مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت، عن طريق نافذة بالطابق الأرضي، وظل يتنقل بين الطوابق حتى وصل إلى الطابق السابع وسرق حقيبة بداخلها المبلغ.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من مدير مبنى نقابة الصحفيين يفيد بسرقة 170 ألف جنيه من مقر النقابة كانت داخل حقيبة بإحدى الغرف المخصصة للإدارة المالية، وتم تفريغ الكاميرات من قبل أجهزة الأمن لتحديد منفذ الجريمة تمهيدا للقبض عليه.