الكشف على ١٦٤٠ مواطناً خلال قافلة طبية برج رشيد

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، مشيرا إلى الدور والتعاون الكبير والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال آمنة، اليوم فى بيان صحفى، إن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ برئاسة عبدالرازق دسوقي. ومؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

تم تنفيذ القافلة الطبية الشاملة بالمدرسه الابتدائية بقرية برج رشيد والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي.

حيث تم خلال القافلة الكشف على عدد (١٦٤٠) حالة تضمنت التخصصات التالية" انف واذن ١٢٧ حالة - الصدر ٢٥ -القلب والاوعيه الدمويه ٢٠ حالة - الجلديه ٤٦ - الباطنه ١٧٣ - الأطفال ١٤٨ - المخ والأعصاب ٤٨ حالة الأسنان ١١٥ - المسالك ٣٨ - جراحه عامه ٣٢ - نفسيه وعصبيه ٤٧- العظام ١١٦ - النساء ٤٥ - تمريض ضغط وسكر ٢٦٠ - العيون ٤٠٠ حاله - عمليات ٤٥ - نضارات ١١٠ - علاج ١٦٢ "

بالإضافة لتوفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع وسياره لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بإشراف من إدارة التموين بالمركز

وتم توزيع عدد من قطع القماش للأسر الأولى بالرعاية وشارك شباب وفتيات الطاائع بالشباب والرياضة فى التنظيم للقافلة.