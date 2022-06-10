حالات كورونا في المملكة المتحدة تظهر علامات مبكرة على الزيادة

أظهرت البيانات توقف حالات الإصابة بكوفيد- 19 في المملكة المتحدة عن الانخفاض، فيما ظهرت علامات مبكرة في بعض أنحاء البلاد على زيادة محتملة من الإصابات.



ومن المحتمل أن يكون السبب في وراء تلك الزيادة في الإصابات بسلالة أوميكرون "بي إيه 1"، إلى جانب سلالتي "بي إيه 4" و "بي إيه 5" الجديدتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



ويقدر عدد حالات العدوى الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني من يونيو بإجمالي 989800 حالة، بارتفاع من 953900 حالة تم تسجيلها في الأسبوع السابق، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطني.



وتعد هذه أول مرة ترتفع فيها حالات العدوى بشكل أسبوعي منذ نهاية مارس، عندما وصلت الحالات لرقم قياسي بلغ 9ر4 مليون في ذروة موجة الإصابات بسلالة "بي إيه 2" من أوميكرون.