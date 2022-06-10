 قفزة كبيرة بأسعار الوقود بلبنان رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة - بوابة الشروق
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قفزة كبيرة بأسعار الوقود بلبنان رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة

أزمة الوقود في لبنان
أزمة الوقود في لبنان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:27 م

شهدت أسعار الوقود في لبنان اليوم، قفزة كبيرة رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية على منصة على مدار الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الطاقة اليوم، رفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ666000 ليرة، كما تم رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة لتصبح بـ677000 ليرة.

كما زاد سعر صفيحة المازوت 40 ألف ليرة ليصبح بـ683000 ليرة، فيما تم خفض سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة لتصبح بـ358000 ليرة.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية 24700 ليرة لكل دولار بزيادة طفيفة عن متوسط السعر على مدار الأيام العشر الماضية والذي بلغ 24600 ليرة لكل دولار.

وفي السوق غير الرسمية بلغ متوسط السعر 28 ألف ليرة لكل دولار، وهو المتوسط السائد على مدار الأيام الماضية.

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