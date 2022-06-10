 وزيرا دفاع أمريكا والصين يبحثان مسألة تايوان وقضايا أمنية أخرى - بوابة الشروق
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وزيرا دفاع أمريكا والصين يبحثان مسألة تايوان وقضايا أمنية أخرى

سنغافورة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:46 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:46 م

قال مسؤولون دفاع أمريكيون وصينيون إنهم يعتزمون إجراء مزيد من النقاشات بعد مباحثات جدالية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فينجي بشأن تايوان وقضايا أمنية إقليمية أخرى لحوالي ساعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن كلا الجانبين خرجا من أول لقاء مباشر بين أوستن وفينجي اليوم الجمعة في سنغافورة وهم يتحدثون عن خطط لإجراء مزيد من المناقشات.

ووصف متحدث عسكري صيني الاجتماع بأنه بداية نحو استئناف حوار طبيعي، على الرغم من أن مسؤول دفاعي أمريكي بارز قال إنه لم يتحدد موعد لاجتماعات متابعة.

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