شنغهاي تغلق 8 مناطق لإجراء اختبار جماعي لكورونا لملايين الأشخاص

تعتزم شنغهاي إغلاق 8 مناطق بالمدينة مطلع الأسبوع لإجراء اختبار جماعي لملايين الأشخاص، مع استمرار ظهور حالات للإصابة بكوفيد-19، مما تسبب في المزيد من الاضطرابات.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، إن القيود ستطبق على حوالي 3ر15 مليون من سكان ثماني مناطق في شنغهاي خلال الاختبار وهو أداة رئيسية في سياسة "صفر كوفيد" التي تتبناها الصين.

يأتي التدقيق المتجدد في المناطق التي تمثل أكثر من 60% من سكان شنغهاي بعد أن وصلت حالات الإصابة في المنطقة إلى ست حالات أمس الخميس من صفر في اليوم السابق عليه.

وذكر مسؤولو قطاع الصحة أن هناك 5 حالات إصابة، بين السكان الذين يخضعون بالفعل لحجر صحي أمس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 11 حالة في في شنغهاي وهى المركز المالي في الصين.

وسجلت الصين 73 حالة إصابة جديدة على مستوى البلاد.

وبحسب بلومبرج، فإن من المتوقع على نطاق واسع ألا يحقق اقتصاد الصين هدف نموه لهذا العام بنسبة 5ر5% بسبب القيود التي يتم فرضها للتصدي للفيروس.