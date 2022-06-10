أمريكا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبحثان العواقب الاقتصادية للتدخل الروسي في أوكرانيا

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بحثت الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العواقب الاقتصادية للتدخل الروسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تعافي الأخيرة وإعمارها.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء نائب وزير الخارجية لشئون الإدارة والموارد بريان بي ماكيون والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في الاجتماع السنوي الحادي والستين للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.

وثمنت الولايات المتحدة، بحسب البيان، دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها المكان الأول للديمقراطيات الموجهة نحو السوق للتنسيق بشأن السياسات الاقتصادية المتجذرة في القيم المشتركة.

كما ركزا على دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم تطوير حلول السياسات والتوصيات المبنية على البيانات للاستجابة لأزمة المناخ.

وشدد ماكيون على أهمية صفقة الضرائب الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للولايات المتحدة وسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بتنفيذها في الوقت المناسب.