 بابا الفاتيكان يلغي زيارته للكونغو وجنوب السودان بسبب مشكلة في الركبة - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يلغي زيارته للكونغو وجنوب السودان بسبب مشكلة في الركبة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 4:23 م

ألغى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، زيارته المقررة الشهر المقبل لأفريقيا بسبب استمرار مشكلته في الركبة، والتي أصبحت حالة مزمنة للبابا البالغ من العمر 85 عاما.

وذكر ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، أن قرار البابا تم اتخاذه "بناء على نصيحة أطبائه وحتى لا تتأثر نتائج العلاج الذي يخضع له لعلاج ركبته".

وكان من المقرر أن يزور البابا جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان في الفترة من 2 إلى 7 تموز/ يوليو.

وسيتم تحديد موعد لاحق للزيارة.

وكان ينوي البابا زيارة ضحايا العنف في مدينة جوما بشرق الكونغو، ومخيما للاجئين في جوبا عاصمة جنوب السودان، خلال رحلته.

ويستخدم البابا فرنسيس كرسيا متحركا بعض الوقت بسبب آلام ركبته اليمنى.

وأعلن الشهر الماضي عن زيارة مقررة للبابا للبنان، في حزيران/ يونيو، لكن تم تأجيلها مجددا بسبب مشكلته الصحية.


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