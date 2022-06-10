مقتل 3 أشخاص بسبب صراع جيران على قطع أراضي في ألمانيا

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عثر على ثلاثة قتلى في عقارات سكنية متجاورة في بلدة بينينبوتل بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.
وقالت الشرطة مساء اليوم الجمعة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك مشاجرة دامية بين الجيران.