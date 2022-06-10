 بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و951 ألف لاجىء - بوابة الشروق
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بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و951 ألف لاجىء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:39 ص

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية ، اليوم الجمعة ، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و951 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.
وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.
يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.


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