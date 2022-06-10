السويد لأنقرة: سندافع عن أمن تركيا أيضا حال الانضمام للناتو

قالت السويد إنها ستدافع عن أمن تركيا أيضا حال تم قبول طلب انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده في بيان أمام البرلمان في ستوكهولم اليوم الجمعة: "ستساهم السويد في التضامن من أجل أمن حلف الأطلسي ككل، بما في ذلك تركيا".

وأضافت لينده أن هدف السويد هو المضي قدما بروح بناءة بشأن القضايا التي طرحتها تركيا، وقالت إن بلادها تدين الإرهاب بأشد العبارات الممكنة.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلبي انضمام للناتو في منتصف أيار/ مايو، مدفوعتين بالغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، بعد عقود من التزام سياسة الحياد.

يشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة العضو في الناتو، حاليا، التي تعرقل علانية بدء عملية قبول الدولتين اللتين تقعان شمالي أوروبا للحلف العسكر.

وتعارض أنقرة انضمام الدولتين بسبب دعمهما المزعوم لـ "منظمات إرهابية"، مثل حزب العمال الكردستاني، المحظور، الذي تلقي أنقرة باللائمة عليه في ارتكاب أعمال عنف في البلاد.