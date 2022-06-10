 مدحت العدل يدافع عن محمد رمضان بعد الهجوم عليه: مكانته ليست من فراغ - بوابة الشروق
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مدحت العدل يدافع عن محمد رمضان بعد الهجوم عليه: مكانته ليست من فراغ

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:42 ص

حرص المنتج مدحت العدل، على الدفاع عن الفنان محمد رمضان، بعدما تعرض لهجوم شديد مؤخرا بعد حضوره فرح ابنته وسط حرس خاص به.

وكتب مدحت عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قائلا: "توضيح شرُفت بالفنان الجدع إبن البلد النجم محمد رمضان، الذي دعوته لفرح ابنتي آية فجاء وغني وأبدع وأسعدها وأسعدنا جميعاً وطبعاً بلا مقابل وإنما هدية منه لي، وللعروسين كما يليق بفنان إبن أصول حقاً".

وتابع: "وعندما إنتهي من الغناء أخذه الحرس الخاص بالعرس وليس بمحمد رمضان، الذي جاء للفرح مع سائقه فقط.. فجريت ورائه لكي يجلس معنا كواحد من الأسرة، كان الإصرار علي العودة ليجلس معززاً مكرماً.. كل الشكر للفنان الكبير .. مكانته ليست من فراغ".

 

 

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