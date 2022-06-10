 أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا التدخل العسكري الروسي من الأطفال إلى 754 قتيلا ومصابا - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا التدخل العسكري الروسي من الأطفال إلى 754 قتيلا ومصابا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 10:49 ص

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 754 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام- في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أنه: "بحلول صباح اليوم 10 يونيو، تضرر 754 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، مؤكدا قتل 263 طفلا وإصابة 491 آخرين.

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (192 طفلا)، وأن نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1971 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.


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