الوطن الإماراتية: أبوظبي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية

أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتؤمن بضرورة التعاون والانفتاح لما فيه خير وصالح للمنطقة وللعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان " السلام حصن التنمية والتعاون البناء"- أنه منذ إبرام "السلام الإبراهيمي" بين دولتي الإمارات وإسرائيل، بفضل القرار التاريخي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، فإن تعاوناً بناءً وشراكةً واعدةً تؤكد الثمار والنتائج العظيمة التي ستكون في صالح البلدين والمنطقة والعالم، من خلال علاقات متنامية تحظى بحرص مشترك على تطويرها في كافة القطاعات لما فيه مصلحة الجميع.

وأشارت إلى أن استقبال رئيس الإمارات لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والمباحثات التي تناولت قطاعات حيوية وتعزيز مسارات التعاون تعتبر توجهاً ثابتاً لكل ما يحقق تطلعات البلدين خاصة مع النقلات الحضارية التي تتم بفضل إنجاز السلام والتركيز على قطاعات شديد الأهمية ذات أولوية استراتيجية ومستقبلية.