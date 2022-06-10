يأتى دائما ذكر القلب والعين فى مقولات رومانسية يعبر به الإنسان عن شعوره بارتباط عاطفى قوى بين ما يراه بالعين ويعشقه بالقلب.. يظل هذا إلى حد كبير واقعا علميا يقره العلم ويعترف به الأطباء.

يسجل العلم الكثير من الملاحظات العلمية التى يستدل منها على مرض بالقلب تشير إليه العين أو العكس.

من تلك الملاحظات المثيرة للاهتمام نظرا لصدقها وعمق دلالتها ما يلى:

< تغييرات حادة ومفاجئة فى العين قد تشير إلى تلف مبكر فى شعيرات الدم الدقيقة فى العين مثل الضبابية أو ظهور مناطق مظلمة أو خلال تلك أيضا دلالة على احتمالات حدوث سكتة دماغية تالية أو أيضا وجود مرض بشرايين القلب يجب الانتباه له وإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشافه.

< عند الإصابة بارتجاع صمام الأورطى والذى يسبب قصورا فى عمله فلا ينغلق بإحكام عندما تتطلب وظيفته ذلك فإن كميات من الدم تتسرب إلى القلب ولا يندفع الدم فى شريان الأورطى بالكامل؛ لذا يبدو أن هناك فارقا كبيرا واضحا بين القراءتين للضغط: الضغط الانقباضى والضغط الاسترخائى فى تلك الأحوال يمكن فى حالات نادرة رصد ظاهرة تعرف بظاهرة (الاندولفى) على اسم العالم الذى رصدها وسجلت باسمه: اتساع بؤبؤ العين وانقباضه بالتزامن مع ضربات القلب.

< ظهور نتوءات صفراء اللون دهنية على الجلد حول العين يعد علامة على توارث أمراض لها علاقة بالدهون فى الجسم. يطلق على تلك الأجسام اللويحات الصفراء.

هى أكثر شيوعا بين النساء ويستدعى وجودها ضرورة إجراء فحوصات لملف الدهون بالدم.

وجودها يشير إلى ما يعرف بفرط كولستيرول الدم العائلى الأمر الذى معه يلزم إجراء فحوص بصورة أكثر تخصصا لتحديد نوع العلاج المطلوب وكيفية الاستمرار فيه تفاديا لحدوث أمراض شرايين القلب وما يتبعها من مضاعفات.

< تغييرات شبكية العين وعلاقتها بصحة القلب أو مرض موضوع يجب فيه الإنصات إلى رأى طبيب القلب والعين معا. شبكية العين أو النسيج الحساس للضوء والذى يقع فى الجزء الخلفى من مقلة العين تغذيه شبكة دقيقة من الشرايين تتأثر بصفة عامة بصحة القلب ووجود أمراض قد تؤثر فى الشرايين مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. ارتفاع منسوب سكر الجلوكوز فى الدم لفترات طويلة مستمرة يضعف تلك الشرايين ويتسبب فى تسريب السوائل للأنسجة المحيطة بها. تفاقم تلك الحالة يسبب ما يطلق عليه علميا اعتلال الشبكية، الأمر الذى معه تضعف الرؤية. بينما ارتفاع ضغط الدم قد يؤدى إلى تمزق تلك الشرايين وما قد يلى ذلك من نزيف قد يهدد الرؤية فى العين بصورة خطيرة أو يتبعه ما يعرف بالانفصال الشبكى.

< الفحص الدورى للعين يكشف الكثير من التفاصيل التى قد تخفى على الإنسان، فربما كان اعتلال الشبكية هو أول علامات اكتشاف مرض السكر لدى البعض.

< اتقاء خطر السكتة الدماغية يستلزم الانتباه إلى أهمية الكشوف الدورية منها تلك تجرى بالصدى الصوتى على الشرايين السباتية الصاعدة للمخ بغرض اكتشاف تلك الترسبات الدهنية الخطيرة التى تشى باحتمالات مستقبلية بالخطر.

< حاليا ما زال العلم يجرى العديد من التجارب التى قد يهيئ التنبؤ بالكثير عن صحة القلب والشرايين باستخدام وسائل الذكاء الصناعى فى تصوير شبكة العين الأمر الذى يبدو أنه سيتم بدقة متناهية ويحمل نسبة عالية من صحة التوقعات.