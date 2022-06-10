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سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 3:58 م

تبنت سويسرا أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروس، بما في ذلك حظر استيراد النفط.

وقالت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا عبر مراحل انتقالية حتى مطلع 2023.

وتعد هذه خطوة مهمة حيث تعتبر سويسرا مركزا مهما للتجارة العالمية، والتي تشمل النفط.

وأفاد تقرير لمجلة "بيلانس" الاقتصادية في سويسرا بأنه يتم تداول ما بين 50%و 80 % من المواد الخام الروسية عبر سويسرا.

وتقع "فيتول"، وهي أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة النفط، في جنيف.

وذكرت الشركةالهولندية أنها خفضت الإتجار في النفط الروسي الخام والمنتجات البترولية الروسية بالفعل إلى حد كبير، أو أوقفتها تماما.


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