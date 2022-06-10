أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ ما يقرب من 292 ألف طن، بالإضافة إلى 35 ألف طن تم توريدها خارج المحافظة شاملة التقاوي.



وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262878 فدانا بنطاق المحافظة.



وذكر أن هناك 36 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها لاستقبال الأقماح بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.



وشدد مختار على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2022 للشون والصوامع بنطاق المحافظة.



وأكد على أهمية متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر لتمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.