جالاتا سراي: الزمالك لا يملك الحق في إعادة مصطفى محمد

تحدث نهاد كيرميزي عضو مجلس إدارة نادي جالاتا سراي التركي، عن مستقبل نجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد مع الفريق في الموسم القادم.

وكانت إدارة جالاتا سراي قد أعلنت في وقت سابق، تفعيل بند أحقية الشراء في عقد إعارة اللاعب من نادي الزمالك، ولكن لم يتم سدد قيمة الصفقة حتى الآن.

وقال كيرميزي في تصريحات لـ صحيفة "Ajansspor" التركية: "إدارة الزمالك لا تملك الحق في إعادة مصطفى محمد، نحن من لدينا الحق في تحديد مستقبل اللاعب مع فريقنا فقط."

وأضاف: "لدينا الحق في تفعيل بند أحقية الشراء بسدد مبلغ الصفقة قبل شهر يوليو القادم، والإدارة ستحدد موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل في الأيام المقبلة."

وتابع عضو مجلس إدارة جالاتا سراي: " مصطفى مهاجم جيد جدًا ويمتلك مهارات فنية كبيرة، وهو متمسك بالبقاء في صفوف فريقنا بالموسم المقبل، ولكن حال وصول عروض فيمكننا النظر فيها."

وأتم: "لم تصلنا عروضًا رسميًا لضم مصطفى محمد حتى الآن، ولكن ربما يمتلك اللاعب عروضًا عن طريق وكيله، واللاعب يشعر بالارتياح في النادي ويريد الإستمرار معنا."