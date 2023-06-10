السعودية تدشن مبادرة «طريق مكة» في كوت ديفوار للتيسير على ضيوف الرحمن

دشنت السعودية، اليوم السبت، مبادرة "طريق مكة" في كوت ديفوار بصالة المبادرة في مطار أبيدجان الدولي، وذلك بحضور رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات بالمملكة الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ووزير الداخلية والأمن بكوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، إلى جانب عدد من مسئولي البلدين.

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وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.



يذكر أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة هذا العام 1444هـ في 7 دول هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار.