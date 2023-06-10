اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 2ر14 تريليون وون (9ر10 مليار دولار أمريكي) من الأسهم والسندات الكورية الجنوبية خلال شهر مايو الماضي، في معدل شراء شهري قياسي، وفقا لما قال المنظم المالي للبلاد.



وبحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، اشترى الأجانب ما قيمته 3ر3 تريليون وون صافية من الأسهم المدرجة، مواصلين صافي الشراء للشهر الثاني على التوالي، واشتروا ما قيمته 9ر0 تريليون وون من السندات المدرجة ، مستمرين في صافي الشراء للشهر الثالث على التوالي. وفقا لوكالة الإشراف المالي.



وبلغت حيازاتهم التراكمية من الأسهم ما قيمته 3ر693 تريليون وون، أي 1ر27% من إجمالي القيمة السوقية. وبلغ إجمالي الحيازات التراكمية من السندات للأجانب 7ر238 تريليون وون، وهو ما يمثل 7ر9% من السندات المدرجة، حتى الشهر الماضي.



وبحسب الدول، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في صافي مشتريات الأسهم، تليها لوكسمبورج وأيرلندا، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في صافي بيع الأسهم، تلتها أستراليا والدنمارك.



كانت الولايات المتحدة أيضًا أكبر مالك للأسهم الكورية الجنوبية، حيث تمتلك ما قيمته 282 تريليون وون، أو 7ر40% من الأسهم الكورية التي يحتفظ بها الأجانب، حتى مايو.



أما السندات، فقد قامت كل من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين بعمليات شراء صافية، وحققت أوروبا أكبر عملية شراء بقيمة 4ر3 تريليون وون.



وقام الأجانب باستثمارات صافية بقيمة 28 تريليون وون في سندات الخزانة و2ر4 تريليون وون في سندات الاستقرار النقدي.