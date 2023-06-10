هيئة الدواء عن سحب أقراص من فيتامين سي: لا خطر لمن تناوله

طمأن حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، المواطنين بعد القرار الصادر مؤخرا عن الهيئة، والمتعلق بسحب أقراص من فيتامين سي من الصيدليات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إنّ الهيئة سحبت كمية من الأقراص بشكل عشوائي، ورصدت وجود مشكلة بها، تخص مواصفاتها، فتم سحب هذه التشغيلة (تعني الكمية) من السوق بشكل كامل.

وأوضح أنّ هذا النوع آمن حتى لمن حصل عليه، مشيرا إلى أنّ الهيئة رصدت تغيرا في المواصفات ولذلك أصدرت تنويهها الأخير حتى لا يستخدم أحدٌ، بعد، هذا المستحضر.

وشدد على حرص الهيئة على توعية المواطنين، وذلك من خلال مثل هذه النشرات التي تُصدرها بين وقت وآخر، مؤكدا أن مراقبة شاملة للدواء حتى بعد عملية طرحه.

وكانت هيئة الدواء، قد قررت ضبط وتحريز كافة العبوات من المستحضر الموضح أقراص«zora c» أقراص تستخدم لعلاج الألم المصاحب للالتهابات.

وقالت الهيئة، في القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣، إن قرار السحب يخص التشغيلة رقم 01200243 -01200513، وذلـك لكون المسـتحضر صـادر لـه عـدم مطابقة للتشغيلات الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

في شأن غير بعيد، أفاد «شريف» بأنّ كل الأصناف الحيوية والمهمة من الأدوية متوفرة في الأسواق، موضحا أن المادة الفعالة موجودة بكثرة، حتى وإن اختلف اسم العلامة التجارية.

وجدّد التأكيد على أنه لا توجد أي نواقص في المادة الفعالة في أي دواء.