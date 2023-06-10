السعودية وأمريكا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، عن إجراء تدريبات جوية مشتركة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية استخدم فيها الجانبان أحدث المقاتلات.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، اليوم السبت، "تعزيزا لقدراتهما القتالية، القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأمريكية، تنفذان تمرينا جويا"، مشيرة إلى أن الجانبين شاركا "فيه منظومة مقاتلات "إف- 15 إس إي" التابعة للقوات الجوية السعودية، والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي-1 لانسر".

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أنه "جرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية".

وتواصل القوات المسلحة ممثلة في أفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وبمشاركة قوات من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ مناورات التمرين المشترك "عزم النسر23"، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وضمن المراحل الرئيسية لتمرين "عزم النسر"، تنفذ القوات المشاركة تمرين مركز القيادة في مركز الحرب الجوي بالظهران، والذي يتعامل فيه المشاركون مع العديد من الفرضيات والسيناريوهات المختلفة التي من الممكن أن تحدث على أرض الواقع.

ونفذت القوات البرية ونظيرتها الأمريكية في ميادين مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، تمرين الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل وطبابة الإصابات الجماعية. وبدأت القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية، تنفيذ عمليات تدريبية في الخليج العربي؛ لمواجهة تهديدات الزوارق السريعة، وعمليات الاقتحام والتفتيش والتعامل مع الطائرات والزوارق المسيرة والألغام اللاصقة والأهداف تحت سطح الماء وتطبيق إجراءات السلامة من المتفجرات.

يذكر أن التمرين خاضع للتقييم من قبل مختصين؛ لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الأداء والانسجام في تنفيذ التمارين المشتركة المستقبلية.