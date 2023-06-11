حفيد توفيق الحكيم: يقين يسيطر على المفكر الكبير بأن الأديب هو ضمير الأمة

• إسماعيل نبيل: الحكيم لام نفسه بسبب تغلب عاطفته على العقل أحيانا

قال إسماعيل نبيل حفيد الكاتب والمفكر الكبير توفيق الحكيم، إن كتاب عودة الوعي اشتمل على "محاكمة ذاتية" من الحكيم لأفكاره وأطروحاته ورؤيته وذلك قبل أن يكون الكتاب محاكمة وانتقاد للتجربة الناصرية ذاتها، موضحا أن الحكيم أجرى تلك المحاكمة لنفسه حول ما يتعلق بما اعتبره قصر نظر ومحدودية رؤية في وقت ما، فهو منذ الثلاثينات وحتى الخمسينيات، وعبر كتاباته "سلطان الظلام، تأملات في السياسة، شجرة الحكم السياسي" كان يركز على أن النظام النيابي حينها كان مترهلا، وأن التقدم والإصلاح معطل بسبب البيروقراطية، وأنه دافع بشدة عن ضرورة وقود قائد قوي مخلص ينفذ الإصلاح الشامل.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء أمس الأول الخميس، موضحا أن توفيق الحكيم حينما رأى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يقوم على تنفيذ أفكاره ككاتب ومفكر ويستعين في القرارات بالعديد من رؤى الحكيم، حينها قد وقع في "غرام وتقدير" عبدالناصر، وأنه بالعودة لشخصية المفكر وجد أنه لم ير سلبيات نظام عبدالناصر.

وواصل نبيل إسماعيل حفيد توفيق الحكيم، بالقول إن توفيق الحكيم طالب بتحديد الملكية الزراعية قبل ثورة يوليو، رغم أنه كان من الأعيان ومالكي الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن المفكر الحر والفيلسوف والأديب هو ضمير الأمة وهو الشعور الذي لطالما سيطر على الحكيم.

من جانبه، قال إبراهيم عيسى إن الأيام الحالية التي نعيشها في شهر يونيو، هي تلك التي نستعيد فيها ذكريات ماجرى في يونيو 67 أو ماجرى في حقبة الستينيات وما أمنتجتها من نتائج سياسية وما بعد سياسية، ويبرز هنا أن دور الثقافة والفكر قد كان هو الدور المحرك لمحاولة نقد وتقييم التجربة السياسية التي عاشتها مصر آن ذاك، وكان على قمة الفكر في الدولة المصرية حينها، كان الأستاذ الرائد توفيق الحكيم.

وواصل عيسى أن كتاب عودة الوعي كان به قراءة نقدية بعضها حاد، وهوجم على ما كتبه وأعلنه ونشره في هذا الكتاب، اضطره الخجوم على الرد ونشر وثائق عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو علامة لحظة بها مراجعة مفكر كبير لموقف المثقف مع السلطة، ومع الرئيس الراحل عبدالناصر شحخصيا، الكتاب يؤرخ له أنه الكتاب الذي بدأ موجة الهجوم على الرئيس ناصر، فعن حقيقة ذلك ومايدور حوله، تأتي أهمية لقاء حفيد المفكر الكبير توفيق الحكيم، الأستاذ إسماعيل نبيل.

بعدها صرح نبيل إسماعيل أن سبب لوم توفيق الحكيم لنفسه على تغلب عاطفته أحيانًا على أحكام العقل، مستعرضا مخطوطات ثمينة وقيمة وشديدة الأهمية كتبها المفكر الكبير الراحل بخط يده، قبل أن يحتفي بذلك الإعلامي إبراهيم عيسى الذي كرر أن مسودات الحكيم توحي بمدى تدفق الأفكار والدقة والوضوح وعدم التردد.

وأوضح إسماعيل إنه لايمكن تفويت الحديث عن ردود الفعل على كتابات توفيق الحكيم، دون الإشارة إلى رد الأستاذ والمفكر محمد حسنين هيكل، ثم رد الحكيم على هيكل، حينما وجه الأخير نقدا في مجلة الصياد، مخاطبا الحكيم: أنه ليس من الشجاعة، الحديث عن التجربة الناصرية بقسوة بعد وفاة عبدالناصر وهكذا، ليرد الحكيم بأنه نعم كان الخوف من مواجهة عبدالناصر مسألة طبيعية في ذلك الوقت، ثم دفع بأنه لم يدع الخوف يتملك منه، حيث أقدم على كتابات مثل "السلطان الحائر"، و"بنك القلق"، وأنه أرسل لناصر رسالة حينما قام باختيار هيكل وزيرا للإرشاد.

واختتم حفيد توفيق الحكيم أن المفكر الكبير نال قلادة النيل لكنه لم يتسلمها بسبب ظروف صحية متأزمة، موضحا أننا كعائلة لم نحصل على قلادة النيل التي فاز بها الحكيم حتى الآن، مناشدا بضرورة سعي الجهات المختصة لكي تعلن حصول الحكيم على الجائزة كي تستقر على مكتب توفيق الحكيم بجانب عصاه ومقتنياته القيمة.